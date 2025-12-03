پخش زنده
به مناسبت روز جهانی خاک، مراسم گرامیداشت نقش حیاتی خاک در امنیت غذایی و تنوع زیستی، در پارک شهید رشیدی شهرستان راور برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار راور در خود بر نقش حیاتی خاک در زندگی انسان، کشاورزی پایدار و توسعه شهرستان تأکید کرد و ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده در حوزه حفاظت و بهرهبرداری صحیح از خاک، به تشریح خدمات انجام شده در زمینه مدیریت منابع خاک و کشاورزی شهرستان پرداخت.
شهدادنژاد فرماندار راور در این مراسم گفت: آنچه میدانیم درباره روز جهانی خاک در ایران روز جهانی خاک هر ساله با شعارهای جهانی مرتبط با اهمیت خاک برگزار میشود. «خاک و آب، منشأ زندگی» بود و مراسمهای متعددی در سطح ملی و استانی برگزار شد.
وزارت جهاد کشاورزی و انجمن علوم خاک ایران از جمله برگزارکنندگان اصلی این رویداد بودند و در آن بر فرهنگسازی، حفاظت از خاک و مدیریت پایدار منابع طبیعی تأکید کرد