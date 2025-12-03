مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: با تحت پوشش داشتن بیش از ۳۶ هزار فرد دارای معلولیت،بهزیستی امسال سیاست توسعه خدمات خانواده‌محور، دسترس‌پذیر و عدالت‌محور را دنبال کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، مدیرکل بهزیستی استان البرز هم‌زمان با روز جهانی افراد دارای معلولیت گفت: بهزیستی البرز با تحت پوشش داشتن بیش از ۳۶ هزار فرد دارای معلولیت، امسال سیاست توسعه خدمات خانواده‌محور، دسترس‌پذیر و عدالت‌محور را دنبال کرده است.

هم‌زمان با فرارسیدن ۱۲ آذر ماه و روز جهانی افراد دارای معلولیت با شعار «فراگیرسازی جامعه؛ تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت» وجیهه محمدی‌فلاح گفت: امروز بیش از هر زمان، جامعه نیازمند درک عمیق‌تری از حقوق افراد دارای معلولیت است. ما در بهزیستی البرز تلاش داریم با اجرای برنامه‌های گسترده توانبخشی، آموزشی، حمایتی و پیشگیرانه، امکان زندگی با کرامت و مشارکت اجتماعی فعال را برای جامعه هدف خود فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه بهزیستی البرز در حال حاضر ۳۶ هزار و ۲۳ توانخواه را تحت پوشش دارد افزود: همچنین ۸۹ مرکز غیردولتی روزانه، خدمات در منزل و شبانه روزی با ظرفیت ۶ هزار و ۵۶۳ نفر، محور اصلی ارائه خدمات تخصصی به گروه‌های مختلف شامل افراد دارای معلولیت‌های ذهنی، جسمی‌حرکتی، بیماران اعصاب و روان و خانه‌های کوچک هستند.

مدیرکل بهزیستی البرز با اشاره به اینکه در البرز ۶ مرکز خدمات در منزل فعال است و طرح توانبخشی مبتنی بر خانواده نیز در حال اجراست افزود: ما بر آنیم تا خدمات توانبخشی و حمایتی را از مدل تمرکز بر مؤسسات و مراکز شبانه‌روزی به سمت «خانواده-محوری» و «محله-محوری» سوق دهیم؛ چرا که معتقدیم هیچ مرکز شبانه‌روزی، هرچقدر هم مجهزباشد نمی‌تواند جای خانواده و محله را بگیرد. در این چارچوب، مراکز مثبت زندگی، خدمات در منزل و مراکز روزانه در شهر‌ها و محلات دیده شده‌اند تا افراد دارای معلولیت بتوانند در نزدیک‌ترین محیط به زندگی‌شان از خدمات بهره‌مند شوند.

وجیهه محمدی فلاح افزود: با این رویکرد تحولی، هدف ما نه فقط درمان یا توانبخشی صرف، بلکه توانمندسازی، استقلال اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت است؛ به‌ویژه آنکه در رو جهانی معلولین هستیم ضرورت دارد جامعه بداند زیست بهتر برای معلولان، در گرو حضور آنان در دل خانواده و محله است ـ جایی که حس تعلق، مشارکت و کرامت انسانی ملموس است.

محمدی فلاح با تاکید بر اینکه برای تعداد ۲۶هزارنفر به مبلغ ۷۸۹ میلیارد ریال کمک هزینه مستمری پرداخت شده است بیان داشت: میزان مستمری بسته به تعداد اعضا از ۱۴ میلیون ریال برای خانوار یک‌نفره آغاز می‌شود و تا ۴۴ میلیون ریال برای خانوار‌های پنج‌نفره و بیشتر افزایش می‌یابد.

محمدی فلاح گفت: در ۹ماه گذشته درحوزه درمان و دربخش حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان و همچنین بیمه خویش‌فرمایی معلولان جمعا ۱۱۵میلیارد ریال هزینه شده است.

او افزود: در بخش ودیعه مسکن ۱۸۰ میلیارد ریال اعتبار ویژه اختصاص یافته که تاکنون ۱۳۱ نفر از معلولان به بانک‌های عامل معرفی شده و بر اساس گزارش مددکاری و نیاز مددجو مبالغی بین ۱ تا ۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی البرز در ادامه به فعالیت‌های اشتغال‌زایی پرداخت و گفت:در حوزه اشتغال معلولان نیز ۴۲۳نفر با سرانه تسهیلات ۲ میلیارد ریالی به بانک‌ها معرفی شده‌اند و مجموع اعتبارات این حوزه از ۵ هزارمیلیارد ریال عبور کرده است.

محمدی فلاح اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (CBR) را از پایه‌های اصلی سیاست تلفیق اجتماعی بهزیستی دانست و گفت: این برنامه در ۲۱۸ روستا و ۱۰ محله شهری اجرا شده و در مجموع ۴هزار نفر تحت پوشش خدمات گرفته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های توانبخشی، ارتزوپروتز، خریدتجهیزات، کاردرمانی، گفتاردرمانی، فیزیوتراپی، مشاوره ژنتیک و برنامه‌های آگاه‌سازی افزود: از ابتدای سال جاری ۱۲۰ میلیارد ریال نیز در این حوزه هزینه گردیده و تمام این اقدامات با یک هدف مشترک انجام شده و آن، فراهم کردن زیست اجتماعی برابر، دسترس‌پذیر و همراه با کرامت برای افراد دارای معلولیت است.

محمدی فلاح در پایان درباره برنامه‌های غربالگری گفت: در برنامه پیشگیری از تنبلی چشم نیز ۴۵ هزار کودک غربالگری شده‌اند. همچنین در برنامه غربالگری شنوایی نیز ۱۷ هزار نوزاد و کودک مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.