خوزستان فرمانده انتظامی دشت آزادگان از شناسایی و دستگیری عامل تیراندازی به درب منزل یک شهروند توسط ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح اظهار کرد: به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تیراندازی، به درب منزل یک شهروند در شهر سوسنگرد، بلافاصله موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات میدانی پلیس مشخص شد که یک نفر با هویت معلوم به علت اختلافات و درگیری‌های قبلی به درب منزل یکی از نزدیکان خود، با یک قبضه سلاح کلاش تیراندازی و از محل متواری شده است.

سرهنگ بیت سیاح تصریح کرد: ماموران پلیس با اشراف فنی و راهنمایی شاکی پرونده، عامل این تیراندازی را شناسایی و در اقدامی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان دشت آزادگان در پایان با اشاره به اعتراف متهم و معرفی وی به مرجع قضایی، خاطرنشان کرد: جامعه به هیچ وجه جولانگاه اوباش و مجرمان نخواهد بود و پلیس همواره با افرادی که بخواهند به هر طریقی اقدام به قدرت نمایی و مختل کردن نظم و امنیت عمومی مردم کنند، مقتدرانه و در چهارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

همچنین فرمانده انتظامی هویزه از دستگیری یک عامل شرارت و اخلال در نظم و تیراندازی به طرف منازل شهروندان در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ دوم مالک حزبائی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰مبنی بر یک نفر عامل شرارت و اخلال در نظم و تیراندازی به طرف منازل و شهروندان در یکی از مناطق هویزه، بلافاصله گشت کارکنان انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضایی و انجام اقدامات اطلاعاتی مخفیگاه متهم را شناسایی و در یک اقدام غافلگیرانه وی را در کمترین زمان ممکن دستگیر کردند.

سرهنگ دوم حزبائی گفت: متهم در تحقیقات تکمیلی به بزه ارتکابی اعتراف کرد و در بازرسی از مخفیگاه وی یک قبضه سلاح جنگی کشف شد.

فرمانده انتظامی هویزه با اشاره به تشکیل پرونده قضایی علیه متهم گفت: یکی از برنامه‌های اصلی پلیس در برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی شهروندان است که با امید به خداوند متعال و همکاری مردم عزیز به آن جامه عمل خواهد پوشاند.