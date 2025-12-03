به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همایش بزرگ توان‌یابان با حضور بیش از یک‌هزار و پانصد نفر از افراد دارای معلولیت، خانواده‌ها، فعالان اجتماعی و سازمان‌های مردم‌نهاد، در سالن همایش‌های فرهنگ سرای بهمن برگزار شد.

در این مراسم، رئیس سازمان بهزیستی کشور نیز حضور داشت و ضمن قدردانی از تلاش‌ها و دستاوردهای افراد توان‌یابان، بر اهمیت حمایت‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه توانبخشی تأکید کرد.

در این همایش که با هدف تقویت مشارکت اجتماعی، معرفی توانمندی‌های توان‌یابان و بررسی چالش‌های موجود برگزار شد،، رئیس سازمان بهزیستی کشور در سخنرانی اظهار کرد:«جامعه‌ای موفق است که هیچ‌کس را پشت سر باقی نگذارد. وظیفه ما ایجاد بستر برابر برای حضور فعال افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.»

وی همچنین از اجرای طرح‌های جدید در حوزه اشتغال‌زایی، مناسب‌سازی شهری و توسعه خدمات توانبخشی خبر داد.

شرکت‌کنندگان این همایش ضمن استقبال از برنامه‌های ارائه‌شده، خواستار گسترش دسترسی به خدمات حمایتی، بهبود زیرساخت‌های شهری و ارتقای نگاه جامعه به توان‌یابان شدند.



.