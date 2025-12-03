سازمان اداری و استخدامی کشور، طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، متعهد و انقلابی را در دستور کار دارد که فرایند اجرایی آن آغاز شده است.

طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، متعهد و انقلابی در دستور کار دولت چهاردهم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در حاشیه دوره آموزشی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم با هدف بهبود ساختار‌ها و ارتقای کارآمدی دولت در استان زنجان در حال اجراست.

ذاکری با اشاره به تدوین این برنامه در سال گذشته، افزود: این طرح با محوریت اصلاح سازوکار‌های مرتبط با ساختار اداری، منابع انسانی و فناوری اطلاعات در سطح دستگاه‌های اجرایی کشور آغاز شده و در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

وی با بیان اینکه جوان‌سازی نیروی انسانی یکی از محور‌های مهم این برنامه است، تصریح کرد: سازمان اداری و استخدامی کشور، طرح تربیت ۵۰۰ مدیر جوان، متعهد و انقلابی را در دستور کار دارد که فرایند اجرایی آن آغاز شده است.

رئیس امور برنامه‌ریزی و نوآوری اداری سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: موضوع مدیریت استعداد و جانشین‌پروری نیز از دیگر بخش‌های این برنامه ملی است تا مدیران آینده دولت بتوانند با بهره‌گیری از دانش روز و روحیه انقلابی، مسیر خدمت‌رسانی مؤثرتر را در نظام اداری کشور دنبال کنند.