به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر آموزش و پرورش امروز در شورای اداری و آموزش‌ و پرورش شهرستان‌های مرزی تربت‌جام و صالح‌آباد در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان گفت: این اعتبار برای تکمیل طرح های نیمه‌تمام، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، و ساخت زمین‌ های چمن مصنوعی به این حوزه مرزی اختصاص می یابد.

علیرضا کاظمی افزود: منطقه تربت‌جام به‌ عنوان نماد وحدت، همدلی و نمونه‌ای منحصر‌ به‌ فرد از همزیستی شیعیان و اهل تسنن است و از تلاش‌ها و دغدغه‌های نماینده مردم در مجلس و علمای شیعه و اهل‌سنت به عنوان سرمایه‌ های ملی و اجتماعی نظام در این منطقه قدردانی می کنم.

وزیر آموزش‌ و پرورش با بیان اینکه هر کشوری تنها زمانی به توسعه دست می‌یابد که به تعلیم و تربیت توجه کند، گفت: آموزش‌ و پرورش یک دستگاه فراملی و مولد سرمایه انسانی کشور در همه بخش‌ها است. اقتدار نظام جمهوری اسلامی در همه حوزه‌ ها مدیون میزان توجه ما به تعلیم و تربیت است.

وی افزود: برای تکمیل طرح های آموزشی و نیمه‌ تمام مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان، ۳۰ میلیارد تومان برای طرح نهضت ملی مسکن فرهنگیان، ۲۰ میلیارد تومان برای ارتقاء و بهبود تجهیزات مدارس منطقه، ۱۵ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی شهرستان تربت‌ جام اختصاص پیدا کرد.