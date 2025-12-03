رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری زن ۵۸ ساله با ۱۹ سابقه کیفری در یک استان غربی کشور خبر داد و گفت: متهم به ۱۷ فقره سرقت کیف‌بازکنی از زائران شهر مقدس قم اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جعفر عباسعلی پور گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت تلفن همراه و وجوه نقد به روش کیف‌بازکنی از زائران شهر مقدس قم، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت و متهمه ۵۸ ساله شناسایی شد.

وی افزود: در ادامه با اقدامات اطلاعاتی و اخذ نیابت قضائی، کارآگاهان پلیس آگاهی استان قم به یکی از استان‌های غربی کشور اعزام و موفق شدند وی را دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: بررسی‌ها نشان داد این فرد دارای ۱۹ فقره سابقه کیفری بوده و به ارتکاب ۱۷ فقره سرقت کیف‌بازکنی در محل‌های شلوغ با سوءاستفاده از غفلت مالباختگان، اموال باارزش آنان شامل تلفن همراه، طلاجات و وجوه نقد را سرقت می‌کرد.

عباسعلی پور با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان گفت: پلیس آگاهی استان قم با جدیت در راستای تأمین امنیت زائران و شهروندان فعالیت می‌کند و اجازه نخواهد داد مجرمان آرامش مردم را خدشه‌دار کنند.