به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز استان خوزستان آمده است: به اطلاع شهروندان شهرستان اهواز می‌رساند: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز کوی مندلی، خیابان‌های کروشات ۲ تا ۵ و کوچه‌های فرعی در روز یکشنبه ۱۶ آذرماه از ساعت ۷ صبح تا ۲۲ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکین درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری کرده و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن تو سط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.