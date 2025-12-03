به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اداره کل هواشناسی خراسان شمالی اعلام کرد: سامانه بارشی از ظهر امروز (چهارشنبه) در استان فعال می‌شود و با بارش برف، باران و مه در ارتفاعات همراه است.

داداشی افزود: سامانه بارشی سبب بارش باران و برف، کاهش محسوس دما و تشکیل مه در ارتفاعات و مناطق سردسیر خواهد شد.

نوربخش داداشی با صدور هشدار زرد افزود: این سامانه در بیشتر مناطق استان به ویژه در نیمه شمالی، ارتفاعات و مناطق سردسیر شرق و جنوب‌شرق حاکم خواهد بود و بارش‌ها به صورت متناوب ادامه خواهد داشت.