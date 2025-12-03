رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت از تدوین و ابلاغ آیین‌نامه سی‌امین جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان علوم پزشکی کشور و اجرای آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جواد باقری در سفر به شهرکرد گفت: سی‌امین دوره این جشنواره به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی محیط‌های علمی کشور با استفاده از تجارب ۲۹ دوره قبل و صاحب نظران و فعالان قرآنی با آیین نامه جدید برگزار می‌شود.

وی افزود: تنوع، جامعیت پذیری و تیمی نگری از مهمترین ویژگی‌های در نظر گرفته شده در آیین نامه سی‌امین جشنواره قرآن و عترت خانواده نظام سلامت است.

رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت گفت: فرایند اجرایی این جشنواره در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته از هفته آینده آغاز می‌شود.

وی افزود: در دوره قبل برگزاری این جشنواره، بیش از ۱۰۰ هزار نفر رشته ثبت نام کردند که نمونه‌ای از جامعه اماری نظام سلامت در سه حوزه استاد، کارمند دانشجو در عرصه قران و عترت است.