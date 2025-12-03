مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی اعلام کرد: تاکنون بیش از دو هزار و ۶۲۹ پلاک مشمول قانون رفع تداخلات در استان تعیین تکلیف شده و این روند تا پایان سال جاری به ایستگاه پایانی خواهد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛صفر حسین‌زاده، مدیر امور اراضی آذربایجان‌غربی، با اشاره به اهداف قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی، این قانون را بستری اساسی برای توسعه متوازن، حفظ منابع و شفاف‌سازی در مدیریت اراضی دانست.

وی با تأکید بر اهمیت تصمیمات کمیسیون‌های رفع تداخل اراضی گفت: این کمیسیون‌ها با رسیدگی عادلانه و کارشناسی به اختلافات، نقش مهمی در ایجاد امنیت حقوقی و تسهیل اجرای پروژه‌های توسعه‌ای ایفا می‌کنند.

به گفته وی، تداخلات اراضی در گذشته موجب بروز اختلافات حقوقی و قضایی میان کشاورزان و دستگاه‌های دولتی شده و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی را تهدید می‌کرد، اما رفع این مشکلات به کشاورزان اطمینان می‌دهد که مالکیت اراضی آنان به رسمیت شناخته شده است.

مدیر امور اراضی استان همچنین شیوه اعتراض اشخاص به تصمیمات کمیسیون‌ها و فرآیند رسیدگی به این اعتراضات را تشریح کرد و بر حق قانونی شهروندان برای اعتراض و دقت در بررسی‌ها تأکید کرد.

حسین‌زاده با ابراز امیدواری از پایان رسیدگی به پرونده‌های تداخل اراضی تا پایان سال جاری، گفت: این هدف با تلاش همکاران و همکاری نهادهای مرتبط محقق خواهد شد.

وی در پایان با توصیه به حفاظت از اراضی ملی، زراعی و باغی به عنوان وظیفه‌ای ملی، از همه اقشار جامعه خواست در حفظ این سرمایه‌های ارزشمند و تضمین امنیت غذایی آیندگان کوشا باشند.