مدیر اداره توزیع برق شادگان، از کشف و جمع‌آوری ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امین توکیه اظهار کرد: با پیگیری‌های دفتر حراست برق شادگان و انجام بازرسی‌های فنی، استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز در این محل محرز و پس از اخذ حکم قضایی، عملیات جمع‌آوری با حضور نیرو‌های انتظامی انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی، ۱۱ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه مستندات مرتبط کشف و ضبط و جهت تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شد.

مدیر توزیع برق شادگان با تاکید بر اینکه استفاده از دستگاه‌های استخراج رمزارز بدون مجوز باعث آسیب جدی به شبکه برق، افزایش بار مصرف و در نهایت بروز خاموشی در مناطق مختلف می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده از ماینر‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق پیامک به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع‌رسانی کنند.

توکیه بیان کرد: گزارش‌دهندگان می‌توانند با حفظ محرمانه هویت، اطلاعات خود را در سامانه www.tavanir.org.ir ثبت کرده و از پاداش یک میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان بهره‌مند شوند.