معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه ، بر تعامل دستگاه قضایی با دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تأکید کرد و گفت: ارتباط علمی و بهره‌گیری از نخبگان، کلید ارتقای عملکرد قوه قضائیه و تزریق امید به جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، دکتر موحدی در سفر خود به استان یزد با حضور در مرکز کارآموزی قضایی پردیس آزادی دانشگاه یزد از بخش‌های مختلف این مرکز و ۲۱ جلد از آراء موضوعی دادگستری یزد بازدید کرد و در نشستی با اساتید، دانشجویان و کارورزان حقوق به بررسی مهم‌ترین دغدغه‌ها و مسائل آنان پرداخت.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه گفت: در این بازدید دغدغه‌هایی شامل توجه به حقوق آب و منابع قضایی، تدوین عرف برای منابع قضایی و دانشگاهی، رفع مشکلات دسترسی به رویه قضایی، ارتباط و تعامل بیشتر دانشگاه، کانون وکلا و دادگستری، افزایش حقوق قضات و کارکنان قوه قضائیه و بهره‌گیری از اساتید بومی مطرح شد.

دکتر موحدی تعامل با مراکز علمی و حوزوی را عامل اعتلای دستگاه قضایی دانست و گفت: شرایط جامعه اقتضا می‌کند که در برخورد با جوانان، در مقابل موج ناامیدی دشمن، امید را به جامعه تزریق کنیم.

وی با گرامیداشت سالروز تصویب قانون اساسی، از همکاری و تعامل خوب بین دولت، مجلس و قوه قضائیه در استان یزد خبر داد و افزود: نمونه عملکرد استان یزد می‌تواند الگوی مناسبی برای دیگر استان‌ها باشد

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه همچنین از اولویت جذب نخبگان دانشگاهی رشته حقوق در استان یزد خبر داد.

حسین بیگی، معاون نیروی انسانی دادگستری استان یزد، نیز در ابتدای نشست اعلام کرد که ۷ هزار دانشجوی رشته حقوق در استان حضور دارند و اقدامات این معاونت شامل:تعامل با دانشگاه و حضور دانشجویان در جلسات دادگاه، برگزاری جلسات نقد رأی.

تألیف کتاب‌های «چهل رأی، چهل تجربه»، اجرای دوره‌های کارآموزی قضایی از جمله برنامه‌های اصلی این معاونت برای ارتقای عملکرد دستگاه قضایی در یزد است.