به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان کرمان با اشاره به جزئیات پرونده اخیر مرتبط با اردوگاه موقت نگهداری اتباع غیرمجاز در بم، بر تفکیک کامل مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی از بخش خصوصی تأکید کرد.

روح‌الله خضری‌پورافزود:این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هرگونه اظهارنظر قطعی پیش از صدور حکم دادگاه صحیح نیست

وی افزود:در بم اداره اتباع نداریم ضمن آنکه خاطیان هیچکدام کارمند دولت نه رسمی و نه پیمانی یا هر قرارداد دیگری با دولت نبوده‌اند بلکه دو نفر از آنها نگهبان بخش خصوصی و یک نفر هم وابسته شرکتی بوده که سرپرستی امور جهت هماهنگی انتقال اتباع غیر مجاز به مرز را بر عهده داشته اند

خضری پور بیان کرد:آنچه در بم وجود دارد، یک محل نگهداری موقت متشکل از دو سوله است که با هدف تسهیل انتقال اتباع غیرمجاز در مسیر مرزی استان سیستان و بلوچستان ایجاد شده است

مدیر کل اتباع خارجی افزود:تمامی خدمات پشتیبانی و انتقال این پایگاه، از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود و هیچیک از افراد حاضر رابطه استخدامی با دولت ندارند.

چندی پیش دادستان عمومی و انقلاب بم از انهدام یک شبکه هفت نفره رشا و ارتشا خبر داد که در قبال آزادسازی برخی اتباع خارجی، مبالغ غیرقانونی دریافت می‌کردند.