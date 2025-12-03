استاندار قم با بیان اینکه صرفه‌جویی ۲۰ تا ۳۰ درصدی در مصرف انرژی قابل تحقق است، خواستار ارتقای برنامه‌های فرهنگ‌سازی از توصیه‌های کلی به اقدامات محله‌محور و طرح‌های عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، اکبر بهنام جو در گردهمایی آموزشی مسئولان فرهنگی صنعت برق کشور (توانیر) با اشاره به ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی استان، تغییر رویکرد در برنامه‌های فرهنگی حوزه انرژی را ضروری دانست و گفت: فعالیت‌ها باید از سطح برنامه‌های درون‌سازمانی به سمت اقدامات گسترده اجتماعی و محله‌محور حرکت کند.

وی با بیان اینکه مجموعه توانیر از نیروهای متخصص، مؤمن و توانمند برخوردار است، افزود: این ظرفیت می‌تواند موتور محرک یک حرکت ملی برای اصلاح الگوی مصرف باشد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های اخیر در حوزه تولید انرژی، شامل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و انرژی های سبز، بیان کرد که تولید به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست و کشور همچنان نیازمند یک برنامه جدی و متمرکز در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی است.

استاندار قم از برنامه‌ریزی برای اجرای پایلوت ملی مدیریت مصرف انرژی در استان خبر داد و گفت: پیشنهاد تعیین سهمیه مشخص صرفه‌جویی برای هر استان به رئیس‌جمهور محترم ارائه شده است، اگر هر استان به سهمیه مصرف خود پایبند باشد، فشار از شبکه برداشته شده و بسیاری از چالش‌ها کنترل خواهد شد.

بهنام‌جو با اشاره به آمادگی استان برای تشکیل قرارگاه بهینه‌سازی مصرف انرژی اعلام کرد این قرارگاه با مشارکت وزارت نیرو، دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، صداوسیما و گروه‌های مردمی فعالیت خواهد کرد و مأموریت آن مدیریت مصرف در حوزه برق، گاز، آب و سوخت است.

وی همچنین به اجرای یک طرح آزمایشی در یکی از محله‌های قم اشاره کرد و افزود: در این طرح با آموزش چهره‌به‌چهره و حضور کارشناسان در منازل، مصرف انرژی در همان محله به‌طور محسوس مدیریت شد و بدون ایجاد فشار بر شبکه، نیازهای مردم تأمین شد. این مدل قابلیت اجرای ملی دارد و می‌تواند به‌عنوان تجربه موفق در سایر استان‌ها نیز پیاده‌سازی شود.

استاندار قم با تأکید بر اینکه کار فرهنگی در حوزه انرژی یک فرآیند کوتاه‌مدت نیست و نیازمند فعالیت پیوسته و منظم است، افزود: برای اقناع مردم باید از تمام ابزارهای آموزشی، رسانه‌ای و اجتماعی استفاده شود. تجربه نشان داده که مردم در صورت دریافت آموزش درست، همراهی بسیار خوبی خواهند داشت.

وی همچنین با اشاره به هزینه‌های گسترده ناشی از فرسودگی تجهیزات و کاهش بهره‌وری در بخش‌های مختلف انرژی گفت: اگر تنها بخشی از این هزینه‌ها صرف فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی شود، نتیجه آن در مدیریت مصرف و کاهش فشار بر شبکه ملی بسیار چشمگیر خواهد بود.

در پایان، استاندار قم بر لزوم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی و بخش‌های مرتبط با حوزه انرژی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های اجتماعی و علمی کشور می‌تواند مسیر اصلاح الگوی مصرف را هموار کند و اجرای طرح‌های محله‌محور و مبتنی بر مشارکت مردم، راهکاری پایدار برای مدیریت مصرف در کشور خواهد بود.