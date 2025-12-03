پخش زنده
دبستان سهکلاسه «شهدای بانک رفاه» در روستای تازهآباد کوهدشت با اعتبار ۴ میلیارد تومان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، دبستان سهکلاسه روستای تازهآباد کوهدشت با اعتبار ۴ میلیارد تومان و با مشارکت بانک رفاه کارگران با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان، یونس بهاروند مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان افتتاح شد.
مدیر شعب بانک رفاه کارگران استان لرستان با تأکید بر جایگاه اجتماعی این بانک، گفت: بانک رفاه کارگران همواره در حوزه مسئولیت اجتماعی فعال بوده و خدماتی در این زمینه ارائه داده است. مدرسهسازی و توسعه فضاهای آموزشی یکی از اولویتهای اصلی بانک در مناطق محروم استان لرستان است.
بهروز بالاوندی با اشاره به اقدامات انجامشده طی سال جاری افزود: سال جاری و با همت مدیران ارشد بانک، عملیات ساخت سه مدرسه در شهرستانهای خرمآباد و نورآباد و همچنین مشارکت در احداث خانه بهداشت روستای سفیدکن دورود با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیون تومان انجام شده و بانک رفاه در ایفای نقش مثبت اجتماعی خود پیشقدم بوده است.
بالاوندی تصریح کرد: بانک رفاه کارگران طی سالهای اخیر رویکرد توسعهمحور و اجتماعی خود را تقویت کرده و امروز بهعنوان یکی از بانکهای پیشرو کشور در حوزه مسئولیت اجتماعی شناخته میشود.
وی اظهار داشت: مدیران عالی بانک رفاه کارگران اهتمام ویژهای به تقویت بعد اجتماعی بانک دارند و مشارکت فعال در مسئولیتهای اجتماعی ناشی از این نگاه راهبردی است.
مدیرکل نوسازی مدارس لرستان نیز در این مراسم با ابراز خرسندی از تکمیل این پروژه، نقش مشارکت دستگاههای اقتصادی را در توسعه فضاهای آموزشی بسیار ارزشمند دانست.
یونس بهاروند گفت: مشارکت بانک رفاه کارگران در احداث این مدرسه، مصداق واقعی مسئولیت اجتماعی و سرمایهگذاری مستقیم در آینده دانشآموزان این سرزمین است. توسعه فضاهای آموزشی در مناطق کمتر برخوردار نیازمند همافزایی نهادها، دستگاهها و خیرین است.
وی با اشاره به نقش این دبستان در کاهش تراکم دانشآموزی و ارتقای کیفیت یادگیری افزود: استانداردسازی و نوسازی فضاهای آموزشی یکی از مهمترین اولویتهای ادارهکل نوسازی مدارس در سالهای اخیر بوده و تکمیل این پروژهها نشاندهنده عزم جدی مجموعه برای رفع کمبودهای زیرساختی و فراهمسازی مدارس ایمن و پایدار است.
بهاروند ضمن قدردانی از تلاش متخصصان و نیروهای اجرایی نوسازی مدارس اظهار داشت: اجرای چنین پروژههایی نتیجه کار گروهی، برنامهریزی دقیق و تلاش شبانهروزی مجموعهای از مهندسان و نیروهای خدوم است و امیدواریم با استمرار این روند، شاهد بهرهبرداری از پروژههای بیشتر در مناطق مختلف استان باشیم.