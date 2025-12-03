پیوستن مددجویان فارغالتحصیل به جمع مربیان آموزش خانواده
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز از پیوستن مددجویان فارغالتحصیل روانشناسی این استان به جمع مربیان آموزش خانواده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، رضا البرزی گفت: ۱۴ نفر از مددجویان فارغالتحصیل رشته روانشناسی پس از طی مراحل آموزشی و ارزیابی، بهعنوان مربیان آموزش خانواده در برنامههای فرهنگی و تربیتی این نهاد بهکارگیری شدند.
وی بیان کرد:۵۴ نفر از مددجویان فارغالتحصیل رشته روانشناسی که با حمایت کمیته امداد دوران تحصیل خود را پشت سر گذاشتهاند، در طرح حدیث زندگی ثبتنام کردند و مراحل اولیه مصاحبه برای آنان انجام شد.
البرزی افزود: پس از انجام مصاحبههای تخصصی توسط ستاد مرکزی، ۱۴ نفر از این افراد بهعنوان منتخب نهایی معرفی شدند و در دوره آموزشی راهنمای خانواده در مشهد مقدس شرکت کردند که همه آنان موفق به اخذ مدرک مربیگری آموزش خانواده شدند.
وی با تاکید بر نقش موثر این نیروهای توانمند در برنامههای فرهنگی کمیته امداد استان گفت: این مربیان در برنامههای اردویی، کارگاههای مهارتهای زندگی، نشستهای فرهنگی و سایر طرحهای آموزشی آینده بهکارگیری خواهند شد تا بتوانیم از ظرفیت علمی آنان برای ارتقای کیفیت فعالیتهای تربیتی بهره ببریم.
البرزی با اشاره به اهمیت مشارکتهای مردمی خاطرنشان کرد: کمکهای خیران، بهویژه از طریق صدقه الکترونیکی، پشتوانهای مهم برای اجرای چنین برنامههای فرهنگی و توانمندسازی مددجویان است که در این زمینه ارسال عدد سه به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶ کد دستوری: #۰۲۶*۸۸۷۷* اعلام میشود.