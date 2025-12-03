پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره از استمرار پایش مشترک آنفولانزای پرندگان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ باقر مهرعلیلو، از استمرار پایش مشترک زیستگاههای شهرستان توسط ادارات حفاظت محیط زیست و دامپزشکی خبر داد. این اقدامات با هدف رصد بیماری آنفولانزای پرندگان در پهنههای آبی، مناطق و زیستگاه پرندگان مهاجر در رودخانه آغ چای انجام میشود.
مهرعلیلو افزود: «این گشتهای مشترک به منظور رصد مستمر سلامت پرندگان مهاجر و بومی، کنترل عوامل بیماریزا و جلوگیری از شیوع احتمالی بیماری آنفولانزای فوق حاد پرندگان در زیستگاهها به طور مستمر انجام میشود که خوشبختانه تاکنون موردی از وجود بیماری مشاهده نگردیده است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان چایپاره ادامه داد: «سد و رودخانه آغ چای همه ساله میزبان پرندگان وحشی و کنارآبزی هستند که برای زمستانگذرانی از شمال روسیه و سیبری به این منطقه مهاجرت میکنند.
آنفلوآنزای پرندگان یکی از بیماریهای واگیردار و مشترک بین پرندگان و انسان است. این بیماری در گروه نوع A قرار دارد و در پرندگان به دو گروه ویروس آنفلوآنزا با بیماری زیاد (فوق حاد) و ویروس آنفلوآنزا با بیماری زایی پایین (غیر فوق حاد) تقسیم میشود.
منابع بروز و شیوع هر دو نوع ویروس پرندگان آبزی مانند اردک، غاز و قو هستند و پرندگان مهاجر با عبور از مرزهای کشورهای مختلف این ویروس خطرناک را جابهجا میکنند.