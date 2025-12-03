به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ کریمیان مدیرکل اداره بهزیستی خوزستان در حاشیه همایش معلولان که در آبادان برگزار شد گفت بیش از ۱۱۰ هزار معلول در استان داریم زیرپوشش خدمات ادارکل بهزیستی هستند و خدماتی از جمله پرداخت مستمری، تامین دارو و اشتغال زایی را دریافت می‌کنند.

قانون حمایت از معلولان کشور سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اما اجرای این قانون همچنان نیاز پیگیری است.

هماهنگی‌های بین دستگاهی باید در راستای توانمندی و ثبات اقتصادی پایدار معلولان باشد.

موضوع رفت و آمد این معلولان در استان نامطلوب است شهرادری‌ها، منطقه آزاد، پالایشگاه و تمام سازمان‌ها در غالب مسئولیت‌های اجتماعی خود باید در زمینه مناسب سازی معابر شهری همت کنند.

در زمینه اشتغال نیز باید همه دستگاه‌ها با اداره کل بهزیستی همکاری و همیاری داشته باشند تا بتوانیم تعداد مستمری بگیران را کمتر کنیم و کیفیت خدمات را افزایش دهیم.