۲۳ مستند بلند در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» روی پرده میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فهرست مستندهای بلند بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد.
این مستندها عبارتند از:
«آگیرا» کارگردان: محمد صادق اسماعیلی، تهیهکننده: مهدی شامحمدی
«ارس، رود خروشان» کارگردان و تهیهکننده: هادی آفریده
«البرز وحشی» کارگردان و تهیهکننده: فرشاد افشین پور
«بازگشت گور ایرانی» کارگردان: فتحالله امیری و نیما عسگری، تهیهکننده: فتحالله امیری
«بالهای آواز خوان» کارگردان: هیمن خالدی، تهیهکننده: سرگل مرادی
«جای خالی فرهاد» کارگردان: عطیه زارع آرندی، تهیهکننده: سعید صفار
«چهار راه حوادث» کارگردان: فرشاد اکتسابی، تهیهکننده: حمید مهندسی
«خون طلایی آمنه» کارگردان و تهیهکننده:حبیب احمدزاده
«رودخانهای زیر رودخانه» کارگردان و تهیهکننده: زهرا نیازی
«رویای ناتمام» کارگردان: سارا طالبیان، تهیهکننده: احسان مشکور
«زمستان است» کارگردان و تهیهکننده: سجاد ایمانی
«زیر درخت لور» کارگردان: معین کریم الدینی، تهیهکننده: مهدی قربانپور
«سهیل» کارگردان و تهیهکننده: وحید فرجی
«شنا خلاف جهت» کارگردان و تهیهکننده: جواد رزاقیزاده
«عاموها» کارگردان و تهیهکننده: مهدی انصاری
«کابوک» کارگردان و تهیهکننده: جعفر صادقی
«لاماسو» کارگردان: سید مسعود امامی، تهیهکننده: محمدحسین انصاری
«مثل یک بهمن» کارگردان و تهیهکننده: محمود رحمانی
«مشتزنی در رینگ ترجمه» کارگردان: حنیف شهپرراد، تهیهکننده: آریان عطارپور
«من شکریه هستم» کارگردان و تهیهکننده: مهدی عوضزاده
«میریام» کارگردان و تهیهکننده: سید محمد علی صدرینیا
«نارکیس» کارگردان: زینب کریمی، تهیهکننده: فاطمه سادات احمدی
«نامش زن» کارگردان و تهیهکننده: ماریا ماوتی
نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۹ تا ۲۵ آذرماه با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.