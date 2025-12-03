به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تربت‌جام گفت: هم‌اکنون ۵۰ زوج جوان دیگر در نوبت دریافت جهیزیه هستند و امیدواریم با همراهی خیران و نیکوکاران، امکان تأمین جهیزیه این زوج‌ها نیز فراهم شود.

رضا جهان‌پور ارزش هر سری جهیزیه را ۵۰ میلیون تومان عنوان کرد و افزود: براساس تفاهم‌نامه امضا شده با یک سکو (پلتفرم) خرید کالا، نوعروسان می‌توانند از میان ۳۰۰ قلم کالا، اقلام مورد نیاز خود را به دلخواه انتخاب کنند.

او ادامه داد: بیش از هشت هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد تربت‌جام قرار دارند.

جهان‌پور با اشاره به گستره فعالیت‌های این نهاد در حوزه‌های محرومیت‌زدایی، توانمندسازی خانواده‌ها، امور فرهنگی و اجتماعی، تأمین مسکن محرومان، پرداخت وام‌های کارگشایی، حمایت تحصیلی و ایجاد اشتغال، افزود:کمیته امداد در کنار این خدمات، در فراهم‌سازی زمینه ازدواج جوانان نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند و هدف از ارائه خدمات جهیزیه، ترویج ازدواج آسان و کمک به فرزندان خانواده‌های نیازمند است.