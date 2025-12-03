پخش زنده
امروز: -
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: با وجود ۹۳ مرکز فعال در کشور، هنوز ۷ استان از داشتن مراکز نگهداری و بازتوانی محرومند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ ذوالفقاری صبح امروز در آئین افتتاح فاز نخست دهکده امید و زندگی کرمان گفت: سرعت تولید مخدرهای صنعتی به گونهای است که سازمانهای بینالمللی در تشخیص مخدرها عقب هستند و شرایط بهگونهای است که مخدر وارد جوامع و مصرف میشود، اما هنوز جرمانگاری نشده است.
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اصلاح قانون را دنبال میکنیم تا اجازه جرمانگاری مخدرهای جدید را به ستاد مبارزه با موادمخدر بدهند، زیرا وقتی مواد جدیدی میآید باید مراحلی در مجلس طی شود تا تأیید کنند این ماده یک مخدر هست و برای آن مجازات در نظر گرفته شود.
ذوالفقاری ادامه داد: جمعآوری و درمان معتادان متجاهر که در محلهها، پارکها و یا زیرپلها بودند از حدود ۱۵ سال قبل بهصورت جدی با همکاری دستگاههای مختلف و ورود مستقیم سپاه انجام گرفت و تا حدودی فضای ظاهری شهرها از این مسئله مُبرا شد.
وی با اشاره به برنامههای ستاد مبارزه با موادمخدر برای ساماندهی معتادان متجاهر، گفت: یکی از طرحهای مهم ستاد، ایجاد دهکدههای زندگی برای افرادی است که علاوه بر اعتیاد، فاقد سرپناه هستند و گاهی اقدام به مصرف مواد در اماکن عمومی میکنند.
نماینده رئیسجمهور با بیان اینکه این افراد پس از حضور در مراکز درمانی موقت، به دلیل نبود سرپناه و وضعیت نامناسب روحی و روانی دوباره به خیابانها بازمیگردند، افزود: این مسئله موجب نگرانی و احساس ناامنی در میان مردم میشود بنابراین طراحی این دهکدهها با هدف اسکان، بازتوانی، ایجاد اشتغال و بازگشت پایدار این افراد به زندگی عادی صورت گرفته است.
ذوالفقاری با اشاره به احداث دهکده امید و زندگی کرمان گفت: این مجموعه با همت مسئولان استان، بهویژه استاندار کرمان، ایجاد شده و قطعاً مورد حمایت ستاد خواهد بود تا هرچه سریعتر به بهرهبرداری کامل برسد و بتواند به بهبود وضعیت معتادان کمک کند.
وی افزود: در حوزه درمانهای داوطلبانه نیز برنامههای جدی در دست اجراست و تلاش داریم پوشش جامعتری برای افراد گرفتار اعتیاد فراهم کنیم تا هم روند رشد اعتیاد کنترل شود و هم درمان مؤثرتری صورت گیرد.
ذوالفقاری درباره تعداد مراکز فعال کشور گفت: در حال حاضر ۹۳ مرکز در کشور داریم؛ برخی کوچک و برخی بزرگ هستند. در استانهایی مثل تهران چند مرکز بزرگ مانند سروش فعال است و در قم و البرز نیز مراکز مناسبی ایجاد شده، اما هفت استان هنوز فاقد مرکز هستند.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمبود مراکز در سطح شهرها را یکی از مشکلات اصلی دانست و افزود: اگر قانونگذاران موافقت کنند، معتقدیم مدیریت این موضوع باید بر عهده شورای هماهنگی استانها و با اجرای شهرداریها باشد تا در شهرهای بزرگ نیز متناسب با نیاز، دهکدههای امید و زندگی ایجاد شود و امکان پوشش کامل و مدیریت مناسب این معضل فراهم شود.