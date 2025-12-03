به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل بهزیستی استان در این مراسم ایستادن ایران اسلامی بر قله‌های افتخار را مدیون خون شهدا دانست و بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و فرهنگ شهادت تأکید کرد.

خانم صحاف ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان برگزاری یادواره‌های شهدا را مراسم معنوی و ارزشمند دانست و گفت: شهدا با فداکاری و ایثار خود، درس وفاداری، از خودگذشتگی و انسانیت را به ما آموختند و با خلق حماسه‌های جاویدان، عزت و سربلندی را برای میهن و ایرانیان آزاد به ارمغان آوردند.

وی ادامه داد: ۵۲ نفر از خانواده‌های شهدا در اداره کل بهزیستی استان مشغول به کار هستند و سه فرزند بهزیستی و ۲ نفر از همکاران این نهاد جزو شهدای والامقام به شمار می‌روند.

مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: شهدا درس انسانیت و انتخاب صحیح در شرایط سخت را به ما آموختند و امروز ما نیز با اقتدا به آنان باید با صداقت، مسئولیت و خدمت صادقانه به مردم، ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم.

محمدعلی ریحانی‌خواه، رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه عاشورا نیز در این مراسم با یادآوری مقام والای شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اجر هم‌سطح مقام آنان دارد.

وی اظهار کرد: خدمات‌رسانی به مناطق محروم، برگزاری یادواره‌های شهدا، تکریم خانواده‌های شهدا و تلاش برای ارائه خدمات به اقشار کم‌برخوردار، به ویژه در شرایط اقتصادی موجود، از اقدامات ارزشمند بهزیستی است.