یاد و خاطره شهدای بهزیستی استان آذربایجان شرقی امروز در مراسمی گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل بهزیستی استان در این مراسم ایستادن ایران اسلامی بر قلههای افتخار را مدیون خون شهدا دانست و بر اهمیت زنده نگه داشتن یاد و فرهنگ شهادت تأکید کرد.
خانم صحاف ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به ویژه شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان برگزاری یادوارههای شهدا را مراسم معنوی و ارزشمند دانست و گفت: شهدا با فداکاری و ایثار خود، درس وفاداری، از خودگذشتگی و انسانیت را به ما آموختند و با خلق حماسههای جاویدان، عزت و سربلندی را برای میهن و ایرانیان آزاد به ارمغان آوردند.
وی ادامه داد: ۵۲ نفر از خانوادههای شهدا در اداره کل بهزیستی استان مشغول به کار هستند و سه فرزند بهزیستی و ۲ نفر از همکاران این نهاد جزو شهدای والامقام به شمار میروند.
مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: شهدا درس انسانیت و انتخاب صحیح در شرایط سخت را به ما آموختند و امروز ما نیز با اقتدا به آنان باید با صداقت، مسئولیت و خدمت صادقانه به مردم، ادامهدهنده راه شهدا باشیم.
محمدعلی ریحانیخواه، رئیس سازمان بسیج کارمندان سپاه عاشورا نیز در این مراسم با یادآوری مقام والای شهدا گفت: زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا اجر همسطح مقام آنان دارد.
وی اظهار کرد: خدماترسانی به مناطق محروم، برگزاری یادوارههای شهدا، تکریم خانوادههای شهدا و تلاش برای ارائه خدمات به اقشار کمبرخوردار، به ویژه در شرایط اقتصادی موجود، از اقدامات ارزشمند بهزیستی است.