معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به بررسی موضوع کنترل آلودگی هوای تهران در جلسه امروز هیئت دولت، گفت: به‌تازگی ادعایی درباره مازوت‌سوزی و میزان بالای سولفور در گازوئیل ایران مطرح شد که واقعیت ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم پناه امروز چهارشنبه ۱۲ آذر در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه موضوع کنترل آلودگی هوای تهران در جلسه امروز هیئت دولت به صورت جدی مطرح شد، گفت: آلودگی هوای شهر‌های کشور به ویژه تهران ناشی از خودرو‌ها و موتورسیکلت‌هاست. در تهران تا کنون خودرو‌های و موتور سیکلت‌های اسقاطی از دور خارج نشده‌اند، از سوی دیگر شهرداری به عنوان نهاد مسئول منابع کافی در اختیار حمل و نقل عمومی قرار نداده است.

وی افزود: موضوع آلودگی هوای تهران امروز به صورت جدی در جلسه هیئت دولت مطرح شد و استاندار نیز در این خصوص گزارش کاملی ارایه کرد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اظهار داشت: طرح جایگزین کردن موتورسیکلت‌های برقی کشور به صورت پایلوت در تهران اجرا خواهد شد و در مرحله اول ۲۰ هزار موتورسبکلت برقی عرضه می‌شود که مقداری از آلودگی کمتر شود.

قائم‌پناه تاکید کرد: مطلبی هم که راجع به مازوت سوزی و گازوئیل‌های با سولفور بالا مطرح شده، واقعیت ندارد، چرا که وارونگی هوا سال‌های سال بوده و ما نیز باید آنرا کاهش دهیم و این موضوع را وظیفه خود می‌دانیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت معتقد است قیمت سوخت آزاد شود، اما در خصوص خودرو چنین اعتقادی ندارد و اینکه کیفیت خودرو‌ها خوب است یا خیر؟ گفت: نه کیفیت خودرو خوب نیست رئیس جمهور گفت که ما به سمت هیبریدی کردن خودرو‌ها بریم. اما آزادسازی قیمت هم چارچوب دارد ما وقتی می‌تونیم آزادسازی را اعلام کنیم که بتوانیم واردات‌مان را هم تنظیم کنیم.

سرپرست نهاد ریاست جمهور تصریح کرد: اگرعرضه و تقاضا مطابق نیاز جامعه تنظیم شود می‌توان آزاد سازی (در قیمت خودرو) صورت گیرد، اما تا زمانی که ما هنوز نمی‌توانیم بازار را اشباع کنیم آزادسازی به ضرر مردم است.

پرداخت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار برای کالابرگ

معاون اجرایی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور برای روز دانشجو در کدام دانشگاه حضور خواهد یافت، گفت: رئیس‌جمهور را نمی‌دانم، اما اکثر وزرا را برای حضور در دانشگاه‌ها دعوت کرده‌اند. بنده هم با کمال میل روز یکشنبه در دانشگاه مشهد حضور پیدا می‌کنم.

وی درخصوص اولویت طرح های سفر‌های استانی، افزود: عمده پروژه‌ها و اولویت ما در حوزه زیرساخت ها، تکمیل پروژه‌های آبرسانی، در حوزه جاده‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌آهن، فضا‌های آموزشی و بیمارستان‌ها است و تا کنون بیش از ۱۰۰ درصد هر آنچه مصوب شده، تخصیص یافته است. این اولین بار است که مصوبات دولت با چنین سطحی از تخصیص (بیش از ۱۰۰ درصد) تامین شده است.

قائم‌پناه تاکید کرد: یکی دیگر از مصوبات سفر‌های استانی، اعطای تسهیلات به صنایع و بخش تولید کشور و نیز تقویت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید کالا بود. البته برخی بانک‌ها تعلل‌هایی داشتند، اما در مجموع تلاش می‌کنیم تسهیلات هرچه بیشتر به استان‌ها هدایت شود، نه اینکه فقط در تهران مصرف شود.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده اختلاف‌نظری درباره مبلغ کالابرگ (بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان) وجود دارد، آیا این موضوع به نتیجه رسیده است؟، افزود: به نتیجه رسیده، اما بستگی به منابع دارد.

سرپرست نهاد ریاست جمهوری در ادامه بیان کرد: از ابتدای دولت یک میلیارد و صد میلیون دلار برای کالابرگ پرداخت شده و با اجرای مرحله جدید، این رقم به حدود یک میلیارد و سیصد میلیون دلار می‌رسد که کمک قابل‌توجهی برای قشرهای آسیب‌پذیر بوده است. پزشکیان بار‌ها بر ضرورت حمایت بیشتر از افراد کم‌درآمد تأکید کرده‌اند.

قائم‌پناه با اشاره به اینکه از اسفند سال گذشته تاکنون چهار مرحله کالابرگ شارژ شده است، گفت: این اقدام گامی در جهت کاهش تورم و حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر است. در مورد جزئیات مبلغ نیز به نظر من همان ۶۰۰ هزار تومان است، اما رقم دقیق را باید از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بپرسید. تخصیص نهایی بستگی به منابع دارد. هر میزان منابع موجود باشد، مطابق تأکید رئیس‌جمهور، همان مقدار باید پرداخت شود.

زمان و پرداخت کالابرگ از اختیارات دولت است

وی درباره اینکه طرح جدیدی در رابطه با پرداخت کالابرگ مطرح شده که قرار است در مجلس بررسی و احتمالاً تصویب شود، گفت: مجلس کلیات را تصویب می‌کند و در جزئیات مسئولیت با دولت است، اینکه چه زمانی کالابرگ داده شود، مبلغ آن چقدر باشد و نحوه اجرای آن چگونه باشد، در حوزه اختیارات دولت است. بعید می‌دانم مجلس وارد این سطح از جزئیات شود. اگر مجلس طرحی ارائه کند، دولت هم نظر کارشناسی خود را اعلام خواهد کرد و در صورت تبدیل شدن طرح به قانون، آن را اجرا می‌کنیم.

قائم پناه در پاسخ به سوالی درباره این که کارشناسان همچنین می‌گویند تهران در کوتاه‌مدت به حدود هفت تا هشت هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد و این کار با بودجه‌ای در حدود یک تا یک و نیم میلیارد دلار قابل انجام است، گفت: دولت به دنبال واردات واگن برای خطوط مترو در شهر‌های مختلف است تا ظرفیت حمل‌ونقل عمومی افزایش یابد. این پروژه را شخصاً پزشکیان با جدیت پیگیری می‌کنند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ادامه داد: درباره مدیریت شهری تهران، ضروری است شهرداری اولویت خود را اصلاح نظام حمل‌ونقل قرار دهد؛ از جمله تأمین اتوبوس‌هایی با آلایندگی کمتر و اجرای توصیه‌های کارشناسان. شهرداری تهران منابع مالی متعددی دارد و می‌تواند این مسئله را در اولویت قرار دهد. اخیراً تعدادی اتوبوس برقی وارد شده است و می‌توان این روند را توسعه داد تا کمک قابل‌توجهی به کاهش آلودگی هوای تهران شود.

پیگیر تصویب بودجه استادیوم آزادی هستیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در خصوص تاخیر در بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی، اظهار داشت: بازسازی استادیوم آزادی را دنبال می‌کنیم که هر چه زودتر بودجه برای این ورزشگاه تصویب شود. در سفر‌های استانی هم بودجه‌ای به این ورزشگاه اختصاص داده بودیم. انشاالله در یکی دو هفته آینده بررسی‌های لازم انجام می‌شود. بالاخره نمی‌شود که پروژه بزرگ و با عظمت ورزشگاه آزادی سال‌ها معطل بماند.

وی ادامه داد: در مورد ساخت ورزشگاه، وزارت ورزش مخالف نیست؛ البته منابع مالی محدود است. اگر شهرداری بتواند تأمین مالی کند، ما هم کمک می‌کنیم تا کار به سرعت پیش برود. امیدواریم تا پایان سال تأمین مالی و تکمیل پروژه انجام شود.

قائم‌پناه خاطر نشان کرد: همچنین پیگیری سفر سال گذشته رئیس جمهور و قول‌های داده شده برای استان تهران هم ادامه دارد و تلاش می‌کنیم اقدامات لازم هر چه سریع‌تر انجام شود.