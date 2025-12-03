آیین تکریم و تقدیر از خیرین نیک‌اندیش شهرستان ماکو با عنوان «مهر ماندگار» و با حضور پیام صدقی مدیرکل نوسازی مدارس استان، تاجفر فرماندار ماکو و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛در این مراسم، نقش مؤثر خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی شهرستان مورد تأکید قرار گرفت و یادآوری شد که بخش مهمی از پیشرفت نظام تعلیم و تربیت، مرهون مشارکت انسان‌های نوعدوستی است که آینده‌سازان این سرزمین را سرمایه اصلی خود می‌دانند.

پیام صدقی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان‌غربی، در سخنانی با قدردانی از حضور و همراهی خیرین ماکو اظهار داشت: «خیرین مدرسه‌ساز نه‌تنها در ساخت و توسعه فضا‌های آموزشی نقش‌آفرینی می‌کنند، بلکه با نگاه بلندمدت خود، پایه‌های امید، دانایی و پیشرفت را در جامعه استحکام می‌بخشند. امروز هر کلاس درسی که به کمک خیرین ساخته می‌شود، چراغی است که مسیر آینده فرزندان این دیار را روشن می‌کند.»

وی با اشاره به اهمیت توسعه عادلانه امکانات آموزشی افزود: «مشارکت خیرین، ما را در تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان یاری می‌کند. باور داریم که توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که نهاد‌های مردمی، خیرین و دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر حرکت کنند.»

مدیرکل نوسازی مدارس استان همچنین از برنامه‌های آتی این اداره‌کل برای ارتقای فضا‌های آموزشی ماکو خبر داد و تأکید کرد که تلاش‌ها با محوریت «تکریم خیرین و تسهیل مشارکت آنان» ادامه خواهد داشت.

در پایان این آیین، جمعی از خیرین فعال در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و حمایتی شهرستان ماکو، به پاس خدمات ارزشمند خود مورد تقدیر قرار گرفتند.