معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، مهم‌ترین ابعاد طرح «بورس صنایع و مشاغل» را با هدف تقویت امید و چشم‌انداز شغلی دانشجویان، تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید حبیبا گفت: در سازمان امور دانشجویان کشور، موضوع بورس مشاغل و صنعت را با هدف پیوند عمیق‌تر دانشگاه و صنعت پیگیری می‌کنیم؛ صنعت کشور می‌تواند از این فرصت فراهم‌شده از سوی وزارت علوم، بهره فراوان ببرد.

۷۶ شرکت متقاضی؛ معرفی ۲۴۰۰ نفر و پذیرش ۸۰۰ دانشجو

وی در تشریح ابعاد این طرح افزود: براساس طرح بورس مشاغل و صنعت، دانشگاه‌ها می‌توانند تا ۳۰ واحد درسی را مطابق نیاز صنایع، تعریف کنند و ۱۰۰ واحد درسی نیز توسط دانشگاه ارائه می‌شود تا ارتباط دانشگاه و صنعت، تقویت شود.

به گفته وی، امسال، تعداد ۷۶ شرکت، نیاز‌های خود را اعلام کردند که این موارد، در دفترچه آزمون سراسری درج شد؛ در نهایت ۲۴۰۰ نفر به صنایع معرفی و پس از انجام مصاحبه‌ها، ۸۰۰ دانشجو موفق به دریافت بورس صنایع شدند.

پیگیری ساخت خوابگاه‌های متأهلی در کشور

رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، درباره وضعیت خوابگاه‌های متأهلی نیز گفت: ساخت خوابگاه‌های متأهلی به‌صورت ویژه در وزارت علوم در حال پیگیری است. هدف‌گذاری کرده‌ایم تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۵ هزار واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه‌های کشور ساخته شود.

حبیبا، با اشاره به پیشرفت‌های اخیر، افزود: تاکنون ۳۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تکمیل شده و ماه آینده نیز همین تعداد، تحویل دانشگاه‌ها خواهد شد.

۵۲ واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه لرستان، در آستانه بهره‌برداری

معاون وزیر علوم، در بخش دیگری از اظهارات خود، بیان کرد: در دانشگاه لرستان نیز تعداد ۵۲ واحد خوابگاه متأهلی در حال ساخت است و امیدواریم این پروژه تا ۲۲ بهمن‌ماه به بهره‌برداری برسد.

رسیدگی به مشکلات دانشگاه لرستان

وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات دانشگاه لرستان، اظهار داشت: با همکاری مدیران اجرایی استان باید زمینه رفع مشکلات مهمی هم‌چون ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، رفع شود.

پرداخت وام‌ها و حمایت‌های دانشجویی

حبیبا، همچنین، اعلام کرد: وام‌های دانشجویی در حال پرداخت است و وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل نیز هر زمان تقاضا، ارائه شود، پرداخت خواهد شد.

دانشجویان، آینده‌سازان کشور

وی با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان گفت: دانشجویان، آینده‌سازان کشور هستند و باید بهترین شرایط برای زیست‌بوم دانشجویی، فراهم شود؛ بخشی از این مسئولیت، برعهده وزارت علوم، بخشی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز بر عهده مدیران استان‌هاست.

در پایان، معاون وزیر علوم، ضمن تبریک پیشاپیش روز دانشجو (۱۶ آذر)، برای همه دانشجویان آرزوی موفقیت کرد.