معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، مهمترین ابعاد طرح «بورس صنایع و مشاغل» را با هدف تقویت امید و چشمانداز شغلی دانشجویان، تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید حبیبا گفت: در سازمان امور دانشجویان کشور، موضوع بورس مشاغل و صنعت را با هدف پیوند عمیقتر دانشگاه و صنعت پیگیری میکنیم؛ صنعت کشور میتواند از این فرصت فراهمشده از سوی وزارت علوم، بهره فراوان ببرد.
۷۶ شرکت متقاضی؛ معرفی ۲۴۰۰ نفر و پذیرش ۸۰۰ دانشجو
وی در تشریح ابعاد این طرح افزود: براساس طرح بورس مشاغل و صنعت، دانشگاهها میتوانند تا ۳۰ واحد درسی را مطابق نیاز صنایع، تعریف کنند و ۱۰۰ واحد درسی نیز توسط دانشگاه ارائه میشود تا ارتباط دانشگاه و صنعت، تقویت شود.
به گفته وی، امسال، تعداد ۷۶ شرکت، نیازهای خود را اعلام کردند که این موارد، در دفترچه آزمون سراسری درج شد؛ در نهایت ۲۴۰۰ نفر به صنایع معرفی و پس از انجام مصاحبهها، ۸۰۰ دانشجو موفق به دریافت بورس صنایع شدند.
پیگیری ساخت خوابگاههای متأهلی در کشور
رئیس سازمان امور دانشجویان کشور، درباره وضعیت خوابگاههای متأهلی نیز گفت: ساخت خوابگاههای متأهلی بهصورت ویژه در وزارت علوم در حال پیگیری است. هدفگذاری کردهایم تا پایان برنامه هفتم توسعه، ۵ هزار واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاههای کشور ساخته شود.
حبیبا، با اشاره به پیشرفتهای اخیر، افزود: تاکنون ۳۰۰ واحد خوابگاه متأهلی تکمیل شده و ماه آینده نیز همین تعداد، تحویل دانشگاهها خواهد شد.
۵۲ واحد خوابگاه متأهلی در دانشگاه لرستان، در آستانه بهرهبرداری
معاون وزیر علوم، در بخش دیگری از اظهارات خود، بیان کرد: در دانشگاه لرستان نیز تعداد ۵۲ واحد خوابگاه متأهلی در حال ساخت است و امیدواریم این پروژه تا ۲۲ بهمنماه به بهرهبرداری برسد.
رسیدگی به مشکلات دانشگاه لرستان
وی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات دانشگاه لرستان، اظهار داشت: با همکاری مدیران اجرایی استان باید زمینه رفع مشکلات مهمی همچون ضعف آنتندهی تلفن همراه در دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی، رفع شود.
پرداخت وامها و حمایتهای دانشجویی
حبیبا، همچنین، اعلام کرد: وامهای دانشجویی در حال پرداخت است و وام ودیعه مسکن برای دانشجویان متأهل نیز هر زمان تقاضا، ارائه شود، پرداخت خواهد شد.
دانشجویان، آیندهسازان کشور
وی با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان گفت: دانشجویان، آیندهسازان کشور هستند و باید بهترین شرایط برای زیستبوم دانشجویی، فراهم شود؛ بخشی از این مسئولیت، برعهده وزارت علوم، بخشی بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخشی نیز بر عهده مدیران استانهاست.
در پایان، معاون وزیر علوم، ضمن تبریک پیشاپیش روز دانشجو (۱۶ آذر)، برای همه دانشجویان آرزوی موفقیت کرد.