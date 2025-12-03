به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر نصیری گفت: در تعامل پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی با پلیس مبارزه با موادمخدر استان قم مشخص شد یکی از قاچاقچیان قصد انتقال مقادیری مواد مخدر با یک دستگاه خودروی سواری از یکی از استان‌های جنوبی و پس از عبور از محور مواصلاتی استان قم به استان همجوار دارد، بنابراین بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان قم قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه ضمن هماهنگی قضائی، مأموران به محور‌های مواصلاتی اعزام و با کنترل تردد خودرو‌های عبوری، سرانجام خودرو موصوف را در محور "اراک-قم" شناسایی و توقیف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: سپس در بازرسی از خودرو توقیفی ۳۴ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود کشف شد.

نصیری ادامه داد: در نهایت متهم اصلی دستگیر و به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شد.