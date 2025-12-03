آئین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲کلاسه خیّرساز تیزهوشان پسرانه در شهرستان ماکو با حضور پیام صدقی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، اکبری، مدیر آموزش و پرورش ماکو و جمعی از خیرین مدرسه‌ساز برگزار شد.

پیام صدقی در این مراسم با تأکید بر اهمیت توسعه فضا‌های آموزشی استاندارد گفت:تأمین مدارس ایمن، مجهز و استاندارد برای دانش‌آموزان، یکی از اولویت‌های اصلی ما است. با همراهی خیرین و حمایت آموزش و پرورش، امیدواریم این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان تیزهوش شهرستان ماکو قرار گیرد.

وی افزود که استفاده از ظرفیت خیرین مدرسه‌ساز و منابع استانی نقش مهمی در تسریع روند احداث مدارس دارد و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بهره‌برداری از فضا‌های آموزشی جدید را به سرعت ممکن سازد.