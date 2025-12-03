به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد فیروزنیا گفت: پس از دریافت گزارش همیاران محیط زیست مبنی بر حضور یک گروه شکارچی در منطقه ارجمند، مأموران سرمحیط‌ بانی بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه محیط ‌بانان در جریان گشت ‌زنی، خودروی متخلفان را مشاهده کردند افزود: شکارچیان با دیدن مأموران، لاشه شکار را از خودرو به بیرون پرتاب کرده و تلاش کردند از محل متواری شوند.

فیروزنیا با بیان اینکه این افراد در هنگام فرار به سمت محیط ‌بانان تیراندازی نیز کردند، بیان داشت: با عملیات تعقیب و پایش مستمر منطقه، متخلفان شناسایی و دستگیر شدند و لاشه یک رأس کل وحشی از آنها کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه در پایان خاطرنشان کرد: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل شده و به منظور رسیدگی به مراجع قضایی معرفی شدند.