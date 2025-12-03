مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران: ذخایر خونی در یزد ۶ تا ۷ روز است که نسبت به میانگین کشوری مطلوب است، اما این رقم باید در کل کشور به ۸ تا ۹ روز برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر احمد قره باغیان در دیدار با رئیس و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به اینکه ذخایر خونی در یزد ۶ تا ۷ روز است، افزود: با توجه به انجام عمل‌های پیوند و جراحی‌های متعدد در استان یزد این رقم باید افزایش یابد چرا که میانگین ذخایر خونی در دنیا ۱۲ روز است و ما باید تلاش کنیم تا به این رقم نزدیک شویم.

وی اظهار داشت: افزایش ذخایر خوبی به دو عامل اهدا کننده متوالی و بکارگیری نیرو‌های تخصصی در مراکز و پایگاه‌های انتقال خون بستگی دارد. دکتر قره باغیان ادامه داد: هر بیمارستان جدید یا بخشی که راه اندازی می‌شود نیاز به خون و فرآورده‌های خونی دارد و باید تمهیدات لازم در نظر گرفته شود. وی همچنین خواستار حضور پزشکان رشته خون شناسی و هماتولوژی جهت نظارت بر فعالیت‌های پرستاران در مراکز انتقال خون شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد هم در این نشست بر تقویت پایگاه‌های انتقال خون و ترغیب بیشتر مردم جهت اهدای خون تاکید کرد.