دومین سفر علی القاصی به شهرک صنعتی صفادشت و دهک امروز با هدف پیگیری مصوبات سفر نخست و بررسی موانع و مشکلات جدید واحد‌های تولیدی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین سفر علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران به شهرک صنعتی صفادشت و دهک در ۲۳ تیر ۱۴۰۲ و هم‌زمان با برگزاری ششمین نشست اقتصاد مقاومتی انجام شده بود؛ نشستی که در آن ۱۷ مصوبه در حوزه حمایت از صنعت و رفع چالش‌های تولید تصویب شد. در سفر امروز، آخرین وضع اجرای این مصوبات و میزان پیشرفت اقدامات دستگاه‌های اجرایی بررسی شد.

این سفر همچنین با هدف شناسایی و ارزیابی مشکلات جدید واحد‌های تولیدی انجام می‌شود تا ضمن احصای موانع تازه، راهکار‌های رفع آنها نیز تدوین و به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شود.

در بازدید رئیس کل دادگستری استان تهران که با همراهی افشین سهراب خان، رئیس منطقه یک و بازرس کل استان تهران، مسئولان قضایی، اجرایی، مدیران شهرک و جمعی از صنعتگران انجام شد، ۳ واحد تولیدی از جمله شرکت شعله پرتو درخشان و کارخانه لبنیات دوماس مورد بازدید قرار گرفت و مدیران این مجموعه‌ها گزارشی از ظرفیت تولید، مشکلات و نیاز‌های خود ارائه دادند.

در ادامه القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران با حضور در محل تازه احیا شده حلقه چاه آب که پیش‌تر به دلیل خشک شدن از مدار خارج شده بود و یکی از مصوبات جلسه قبل را بررسی کرد. بیش از سه سال بود پیگیری جابه‌جایی این چاه بی‌نتیجه مانده بود ولی با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران ظرف یک هفته مجوز گرفت و کار حفر آن آغاز شد.

رئیس‌کل دادگستری پس از بازدید، بر ادامه روند تکمیل اقدامات مربوط به چاه دوم که مجوز آن نیز در روز بازدید صادر شده بود تأکید کرد و آن را یکی از ضرورت‌های اساسی برای کاهش مشکلات تولید دانست.

القاصی به‌همراه تیم همراه خود از بخش‌هایی از طرح فاضلاب شهرک صنعتی صفادشت بازدید کرد؛ طرحی که سال‌ها به دلیل نبود اعتبارات و ناتوانی بخش خصوصی در بن‌بست قرار داشت. این طرح که شامل اجرای ۶۰ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و ایجاد بیش از ۹۰۰ انشعاب است، پس از ورود دستگاه قضایی و تفاهم با شهرداری وارد مرحله اجرا شده و اکنون در سه جبهه کاری آغاز شده است.

علی القاصی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، در جریان بازدید میدانی از واحد‌های تولیدی و صنعتی استان، با تأکید بر ضرورت ورود دستگاه‌های قضایی، نظارتی و اجرایی برای حل مشکلات تولید، توضیحاتی درباره اقدامات انجام‌شده در شهرک صنعتی ارائه کرد.

القاصی با اشاره به اینکه این بازدید‌ها با هدف شناسایی و رفع موانع واحد‌هایی انجام می‌شود که با چالش‌های اساسی مواجه هستند، گفت: در جلسات قبلی با واحد‌های تولیدی و صنعتی این شهرک، که یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی خصوصی کشور و دارای بخش مهمی از ظرفیت تولید ملی است حدود ۱۰ تا ۱۲ مشکل اولویت‌دار شناسایی و بررسی شد. این بررسی‌ها با حضور صاحبان تولید و صنعت، دستگاه‌های نظارتی، خدماتی و مسئولان محلی صورت گرفت.

وی افزود: سه مسئله آب، برق و فاضلاب در صدر اولویت‌ها قرار داشت. در حوزه آب، با توجه به خشک شدن یکی از چاه‌های مورد استفاده، درخواست جابه‌جایی و اضافه شدن چهار حلقه چاه جدید مطرح شده بود. با پیگیری‌های لازم و همکاری مسئولان، پس از کارشناسی‌های مربوطه، چاه جدید جابه‌جا و احیا شد و اکنون در حال بهره‌برداری است به‌طوری که ۲۰ تا ۲۵ درصد از آب مورد نیاز شهرک از همین محل تأمین می‌شود. همچنین برای حفر یک چاه جدید دیگر نیز مجوز صادر شده و امروز قرار است عملیات آن آغاز شود.

رئیس‌کل دادگستری استان تهران در ادامه به موضوع فاضلاب شهرک صنعتی اشاره کرد و گفت: این شهرک که حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ واحد تولیدی فعال دارد، سال‌هاست با معضل رهاشدگی فاضلاب روبه‌رو بود. در جلسه قبل مقرر شد این مشکل از طریق تأمین منابع و اجرای شبکه فاضلاب رفع شود. با وجود مشکل تأمین اعتبار، شهردار این شهرستان طی قراردادی پذیرفتند که اجرای شبکه فاضلاب به طول حدود ۶۰ کیلومتر را ظرف دو سال انجام دهند.

القاصی گفت: عملیات اجرایی این طرح هم‌اکنون در سه جبهه مختلف شهرک آغاز شده است و یکی از همین جبهه‌ها محل بازدید امروز بود.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ انشعاب در این خط فاضلاب پیش‌بینی شده است. این یک کار زیربنایی بسیار اساسی و مورد نیاز صاحبان تولید و صنعت است.

وی همچنین درباره احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرک گفت: به‌ موازات اجرای شبکه فاضلاب، کار احداث تصفیه‌خانه نیز آغاز شده است. این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت آب، مدیریت مصرف و رفع مشکل دیرینه فاضلاب شهرک انجام می‌شود. قرار بر این است که بهره‌برداری از تصفیه‌خانه نیز توسط شهرداری و در قبال اجرای شبکه فاضلاب صورت گیرد. این طرح علاوه بر تأمین بخشی از آب مورد نیاز شهرک صنعتی، امکان استفاده صحیح و بهینه از منابع را هم برای شهر و هم برای مجموعه شهرک فراهم می‌کند.