به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس اورژانس ۱۱۵ سمیرم گفت: مرد و زن ۶۰ ساله سمیرمی در منزل مسکونی بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از رعایت نکردن اصول ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز جان خود را از دست دادند.

علیرضا باقری افزود:در این حادثه که شب گذشته رخ داد این زن و مرد بر اثر استنشاق گاز دچار خفگی شده بودند.

وی گفت: مونوکسید کربن به‌طور طبیعی از سوختن ناقص سوخت‌هایی مانند گاز، زغال‌سنگ و چوب ایجاد می‌شود.