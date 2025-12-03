به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ رئیس کمیته امداد امام علی سمیرم گفت: اعضای کانون فرهنگی امام علی (ع) سمیرم در رشته‌های ورزشی فوتسال، والیبال و تنیس روی میز فعالیت آموزشی و ورزشی دارند.

مسلم سلیمانی افزود: کانون امام علی (ع) سمیرم به عنوان یکی از مراکز شاخص فرهنگی تربیتی با بیش از ۶۰۰ عضو در سرفصل‌های اعتقادی، ورزشی، مهارتی و فنی حرفه‌ای و آموزشی مشاوره‌ای و کمک درسی و در دو نوبت صبح و عصر فعالیت می‌کند