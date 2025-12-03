پخش زنده
سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز گفت: با مشارکت ورزشکاران و هیئتهای ورزشی، ۵۰۰ اصله نهال امروز در محل اداره و همچنین در مناطق مختلف شهر کاشته و توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رسول سیاحی اظهار کرد: این برنامه با حضور جمع زیادی از ورزشکاران، رؤسای هیئتها، نواب رئیس، دبیران هیئتها، مربیان، باشگاهداران و مسئولان محلات در محوطه اداره ورزش و جوانان برگزار شد.
وی افزود: بخشی از نهالها در همان محل اداره کاشته شد و بخش دیگر به مناطق مختلف اهواز تحویل داده شد تا توسط ورزشکاران در فضاهای ورزشی و نقاط تعیینشده کاشته شود.
به گفته سیاحی، هدف از این اقدام ایفای نقش اجتماعی ورزشکاران و تقویت فرهنگ حفاظت از محیط زیست است.
سرپرست اداره ورزش و جوانان اهواز با اشاره به آلودگی گرد و خاک در استان تصریح کرد: کاشت نهال در بهبود شرایط جوی، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش فتوسنتز هوا بسیار مؤثر بوده و یکی از نیازهای اساسی برای حفظ حیات طبیعی به شمار میرود.
سیاحی ادامه داد: همه شهروندان نسبت به نگهداری طبیعت مسئولیت دارند و اداره ورزش و جوانان نیز تلاش میکند برنامههای فرهنگی و زیستمحیطی خود را ادامهدار برگزار کند تا سهمی در بهبود فضای زیستمحیطی اهواز ایفا شود.