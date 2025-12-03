پخش زنده
امروز: -
مدیر آموزش و پرورش چالدران با پیام صدقی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، دیدار و درباره وضعیت پروژههای عمرانی آموزشی این شهرستان گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مدیر آموزش و پرورش چالدران با پیام صدقی، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، دیدار و درباره وضعیت پروژههای عمرانی آموزشی این شهرستان گفتوگو کرد.
در این دیدار، آخرین وضعیت طرحهای در حال اجرا، کمبودهای فضای آموزشی، نیازهای بازسازی و همچنین برنامههای پیشِرو برای توسعه زیرساختهای آموزشی چالدران بررسی شد.
پیام صدقی در این نشست با اشاره به اهمیت توجه ویژه به مناطق مرزی گفت: «چالدران جزو مناطقی است که به دلیل پراکندگی روستاها و شرایط جغرافیایی خاص، نیازمند توسعه سریعتر فضای آموزشی است. هدف ما این است که مدارس این شهرستان هرچه زودتر به استانداردهای ایمنی و آموزشی مطلوب برسند.»
وی افزود: «خوشبختانه بخش قابلتوجهی از پروژهها در چالدران در مراحل تکمیلی قرار دارد. با تخصیص اعتبارات جدید نیز تلاش میکنیم روند اجرای پروژههای دیگر سرعت بیشتری پیدا کند تا هیچ طرحی نیمهتمام باقی نماند.»
صدقی همچنین بر ضرورت هماهنگی ادارات محلی تأکید کرد و گفت: «تعامل سازنده میان نوسازی مدارس و آموزش و پرورش چالدران باعث شده بسیاری از موانع اجرایی برطرف شود. این همکاری نقش مهمی در تسریع عملیات عمرانی دارد.»
در پایان این نشست، طرفین بر پیگیری مستمر پروژهها، رفع موانع اجرایی و ادامه جلسات مشترک تأکید کردند.