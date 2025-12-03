اولویت‌های جمهوری اسلامی بود. از همین رو دومین انتخابات در کشور برای انتخاب خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و مردم نمایندگان خود برای بررسی پیش نویس‌های قانون اساسی را برگزیدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نگارش قانون اساسی از

نمایندگان مردم، بلافاصله بعد از ورود به مجلس، کار بررسی پیش نویس‌ها را آغاز کردند؛ و بعد از بحث و بررسی‌های مختلف، پیش نویس قانون اساسی به تصویب نمایندگان مردم رسید.