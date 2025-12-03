قانون اساسی جمهوری اسلامی با حکم امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ نگارش قانون اساسی از اولویتهای جمهوری اسلامی بود. از همین رو دومین انتخابات در کشور برای انتخاب خبرگان قانون اساسی در تاریخ ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد و مردم نمایندگان خود برای بررسی پیش نویسهای قانون اساسی را برگزیدند.
نمایندگان مردم، بلافاصله بعد از ورود به مجلس، کار بررسی پیش نویسها را آغاز کردند؛ و بعد از بحث و بررسیهای مختلف، پیش نویس قانون اساسی به تصویب نمایندگان مردم رسید.
در گام بعد، این پیش نویس در ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به رای مردم گذاشته شد. در نهایت با رای حدود ۹۹ درصدی مردم، قانون اساسیِ جمهوری اسلامی در دوازدهم آذرماه یعنی کمتر از یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به تصویب رسید.