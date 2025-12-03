به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، سرهنگ امیر حسین نقی مهر گفت: در روز‌های اخیر، پیام‌های وسوسه‌کننده‌ای با مضمون برنده شدن در قرعه‌کشی فروشگاه‌ها برای کاربران ارسال می‌شود که در بسیاری از موارد، تله‌ای سایبری برای سرقت اطلاعات شخصی و مالی شهروندان است.

وی با بیان اینکه شهروندان باید از کلیک روی هر لینک ناشناس خودداری کرده، آدرس سایت‌ها را به دقت بررسی و ه اطلاعات خود را از منابع رسمی فروشگاه‌ها دریافت کنند افزود: در هیچ جشنواره یا قرعه‌کشی واقعی، از کاربران فایل یا اطلاعات کارت بانکی درخواست نمی‌شود.

رئیس پلیس فتا گیلان با اشاره به اینکه توجه به این نکات، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از وقوع جرایم سایبری در فضای مجازی است، از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ یا وب‌سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir اطلاع دهند.