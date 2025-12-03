به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، این مجتمع از ابتدای فروردین تا پایان مهر، ۴۹ هزار و ۲۶۴ تن کنسانتره فسفات تولید کرد که نسبت به ۴۸ هزار و ۷۲ تن پارسال، رشد قابل توجهی نشان می‌دهد و ۴۱ درصد فراتر از برنامه تعیین‌شده (۳۴ هزار و ۹۵۰ تن) عمل کرده است. همچنین، در این دوره ۱۲۶ هزار و ۶۲ تن ماده معدنی استخراج شد.​

در ماه مهر، تولید به ۷ هزار و ۳۴ تن رسید که اندکی کمتر از ۷ هزار و ۶۱ تن مدت مشابه سال گذشته بود، اما روند کلی رو به رشد حفظ شده است. این مجتمع واقع در ۳۵ کیلومتری جاده بافق-بهاباد استان یزد، زیرمجموعه شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (تابعه ایمیدرو) است و نقش کلیدی در تأمین فسفات کشور ایفا می‌کند.