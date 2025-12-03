به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ بنابراعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان، در این مدت در شهرستان فریدونشهر ۶ و سه دهم بیشترین میزان بارندگی گزارش شده است.

همچنین در مناطق گلپایگان یک وشش دهم، دهق یک ویک دهم، بویین میاندشت ومناطق عسگران، مورچه خورت، اردستان، نطنز، علویجه، بادرود و اصفهان زیر یک میلی متر بارش پیش بینی شده است.

براساس بررسی نقشه‌های های هواشناسی استان تاپایان هفته با ادامه فعالیت سامانه ناپایدار ضعیف در سراسر استان افزایش ابر، بارش پراکنده باران وبرف، مه آلودگی و وزش باد در نواحی غرب پیش بینی می‌شود.

همچنین با صدور هشدار سطح زرد آلودگی هوا در مناطق مرکزی استان شرایط غلظت آلاینده‌ها در ساعات ابتدایی روز انتظار می‌رود و روز شنبه تا سه شنبه هفته آینده شرایط افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا در نواحی مرکزی وصنعتی استان پیش بینی می‌شود.

در ۲۴ ساعت آینده هم کمیته دما یک تا سه درجه کاهش خواهد داشت و دراین مدت بویین میاندشت باشش درجه سانتی گراد زیر صفر خوروبیانک با ۲۴ درجه گرمترین شهر استان پیش بینی می‌شود.