به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر با بیان اینکه فعال‌سازی مجدد ایستگاه تولید بذر کجور در راستای اجرای برنامه‌های ابلاغی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و تعیین‌تکلیف مدیریت ایستگاه پس از طی تشریفات مزایده انجام شده است، افزود: به منظور صیانت از سرمایه ملی و خروج ایستگاه از حالت رکود، عملیات کشت و احیای ایستگاه با مساعدت معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان و همچنین دفتر امور مراتع برنامه‌ریزی و آغاز شد.

مسعود جعفرزاده افزود: با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و برنامه‌ریزی اداره کل نوشهر، ۳۰۰ کیلوگرم بذر مرتعی از استان گلستان، ۶۰ کیلوگرم بذر مرتعی از استان همدان و ۹۰ کیلوگرم بذر تأمین شد

او ادامه داد: عملیات کاشت این بذور با استفاده از ظرفیت‌های موجود و عوامل اجرایی در محدوده ایستگاه تولید بذر کوهپر در سه قطعه و سطحی بالغ بر ۲۰ هکتار آغاز شد.





رئیس اداره امور مراتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – نوشهر هدف از این اقدام را احیای کارکرد ایستگاه، مدیریت بهینه، برنامه‌ریزی نظام‌مند برای تولید بذر و تأمین بذور مورد نیاز مراتع استان در سال‌های آینده عنوان کرد.