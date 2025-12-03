به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست معاونت صنایع‌دستی فارس گفت: همزمان با ایام سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور به عنوان یکی از بخش‌های نهمین همایش سالانه ریحانه‌النبی با مشارکت شش استان جنوبی کشور برگزار می‌شود.

مجید سلیمی افزود: در این نمایشگاه که از هفدهم تا بیستم آذر در شهرستان مهر برگزار می‌شود، هنرمندان استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کرمان و فارس به ارائه آثار خود خواهند پرداخت.

سلیمی ادامه داد: این نمایشگاه‌ها موضوعی تخصصی دارد، اما بازدید برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند در این نمایشگاه‌ها تمام ظرفیت‌های حصیربافی را ببینند، حصیر بافی را آموزش ببینی و هدایای ارزشمند تهیه کنند.