دانشجویان و استادان دانشگاه به مناسبت «روز دانشجو» میتوانند به صورت رایگان از اماکن فرهنگی، تاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به مناسبت ۱۶ آذر «روز دانشجو» بازدید از موزهها، پایگاههای میراثی و اماکن فرهنگیتاریخی برای دانشجویان و استادان دانشگاه رایگان است.
دانشجویان و استادان دانشگاههای کشور با ارائه کارت شناسایی مرتبط میتوانند روزای یکشنبه و دوشنبه ۱۶ و ۱۷ آذر به صورت رایگان از اماکن فرهنگیتاریخی و موزههای تحت مدیریت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در سراسر کشور بازدید کنند.
بدیهی است موزهها و امکان فرهنگی تاریخی از دستورالعملهای استانی در خصوص آلودگی هوا پیروی خواهند کرد.