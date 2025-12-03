پخش زنده
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان، گفت:طرح سبا با هدف اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در کشور و بر اساس شیوههای نوین علمی طراحی شده است و ترویج بهینهسازی مصرف انرژی هدف کلان طرح سبا در خوزستان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ستار نظری اظهار کرد: یکی از رویکردهای اصلی طرح سبا، ایجاد عرق ملی و توجه ویژه به مقوله خانوادهمحوری به منظور توانمندسازی اعضای خانوادهها برای کاهش مصرف انرژی است.
وی افزود: اهداف کلان این طرح شامل توانمندسازی ۵۰۰ هزار بانوی خانهدار و ۶۰۰ هزار کودک و نوجوان در سال اول است. در یک افق پنجساله، هدف کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در بخش خانگی دنبال خواهد شد.
نظری در ادامه به برنامههای اجرایی طرح اشاره کرد و گفت: در راستای تحقق این اهداف، سه دوره آزمون سراسری در سطح کشور برگزار خواهد شد تا مدارس و دانشآموزان برتر شناسایی و تقدیر شوند. همچنین، پویش "سفیران سبا" به منظور ترویج آموزش مستمر و فرهنگسازی در این زمینه، راهاندازی خواهد شد.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق خوزستان اظهار کرد: یکی از اقدامات کلیدی طرح، راهاندازی "سامانه سبا" به عنوان یک بانک اطلاعاتی یکپارچه است. این سامانه با هدف رصد فعالیتهای آموزشی، پایش مصرف انرژی، ارزیابی عملکرد و سنجش اثربخشی طرح در دو مقوله میزان آگاهی و کاهش مصرف انرژی، در سطح ملی و استانی بهکار گرفته خواهد شد.
وی در ادامه گفت: اجرای طرح سبا نه تنها به بهینهسازی مصرف انرژی کمک میکند، بلکه نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی و ایجاد مشارکت فعال در حفظ منابع انرژی دارد.