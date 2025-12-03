کمبود نان کامل و مقرون به صرفه نبودن خرید آن چالش اصلی تولید این محصول در استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در جلسه پویش ملی نان سلامت نبود نان کامل و کمبود نانوایی‌های عرضه‌کننده این محصول در استان بررسی شد.

کارشناس تغذیه در این نشست گفت: استفاده مداوم از نان‌های بدون سبوس قند خون را به سرعت بالا می‌برند و مصرف مداوم آنها افراد را مستعد ابتلا به دیابت و چربی خون می‌کند.

دکتر ملک‌زاده با بیان اینکه برای پیشگیری از بیماری جایگزینی نان کامل ضروری است افزود: برای گسترش تولید نان کامل در کهگیلویه و بویراحمد تلاش‌هایی در حال انجام است.

کارشناس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این جلسه با اشاره به اینکه نان قوت غالب مردم است گفت: با وجود اهمیت استفاده از نان کامل، هنوز این نوع نان در استان به‌صورت گسترده تولید نمی‌شود.

خانم خسروی با بیان اینکه نان سنگک سالم‌ترین نان محسوب می‌شود، اما در استان کمیاب است افزود: مردم کهگیلویه و بویراحمد عمدتاً از نان لواش استفاده می‌کنند که این نوع نان بیشترین میزان جوش‌شیرین را دارد.

وی با اشاره به اینکه هنوز آسیاب تولیدکننده آرد مورد نیاز برای تولید نان کامل در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد، اضافه کرد: تعداد معدود نانوایی‌هایی در استان که نان کامل تهیه می‌کنند، آرد مورد نیاز خود برای تولید این نوع نان را از استان‌های همجوار تأمین می‌کنند.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج هم در این جلسه با اشاره به آغاز رسمی اجرای مصوبه تولید طرح نان کامل از سال ۱۴۰۲ در وزارت بهداشت گفت: تاکنون برای اجرای این مصوبه در کهگیلویه و بویراحمد جلسات متعددی برگزار شده، اما هنوز زیرساخت لازم برای اجرا شدن مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر تولید نان کامل فراهم نشده است.

هدایت‌نیا افزود: در حال حاضر تنها یک نانوایی در استان نان کامل تولید می‌کند و قیمت هر قرص نان کامل ۱۱ هزار تومان است که باید در سامانه “نانی‌نو” ثبت شود.

وی با بیان اینکه ۱۱ باب نانوایی از سوی اتاق اصناف برای تولید نان کامل در استان معرفی شدند ادامه داد: به همین منظور ۳۰۰ کیسه آرد کامل به صورت نمونه تولید شد که کیفیت مطلوبی داشت، اما افزایش قیمت نان طی ۵ ماه گذشته باعث شد خرید نان کامل برای مردم مقرون‌به‌صرفه نباشد.

رئیس دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه قیمت نان کامل باید حدود ۵۰ درصد بالاتر از نان سفید باشد گفت: به همین دلیل بسیاری از مردم توان خرید آن را ندارند و در صورت ثبت در سامانه، قیمت آن نیز منطقی‌تر خواهد شد.

هدایت‌نیا بر لزوم فرهنگ‌سازی برای استفاده از نان کامل تاکید کرد و افزود: به دلیل رنگ تیره نان کامل، مردم بیشتر به سراغ نان سفید می‌روند و ضروری است نانوایی‌ها برای تولید نان کامل باید دوره آموزشی بگذرانند و ن تنور‌هایی که شعله مستقیم دارند باید از چرخه تولید خارج شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز در این جلسه گفت: باید تولیدکنندگان را به تولید نان سالم ترغیب کنیم و تعریف دقیقی از نان سالم در حوزه بهداشت داشته باشیم.

شریفی افزود: ضروری است بخش‌های مختلف از جمله آموزش و پرورش و رسانه‌ها، به‌ویژه صدا و سیما، باید در تغییر ذائقه مردم نقش‌آفرینی کنند تا نان سفید به تدریج حذف و نان کامل جایگزین شود.

وی همچنین بر لزوم استفاده حداکثری از فرصت ایجادشده در پویش ملی نان سالم تأکید کرد و گفت: هنوز هیچ نهادی نپذیرفته که کیفیت نان در استان پایین‌تر از دیگر استان‌هاست و باید این موضوع آسیب‌ها شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود.