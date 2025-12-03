تامین اعتبار تصفیه خانه های گرگان ،آق قلا، علی آباد کتول و بندر گز
مدیر عامل آب و فاضلاب استان گفت: ۴ ممیز ۲دهم همت اعتبار برای ساخت تصفیهخانه های فاضلاب گلستان لحاظ شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در بازدید مدیران اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای چین از تصفیهخانه های فاضلاب گلستان گفت: حدود ۴ ممیز ۲ دهم همت اعتبار برای ساخت تصفیهخانه های فاضلاب گلستان لحاظ شده است . ابوالفضل رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اعلام این خبر افزود: اجرای مدول اول تصفیهخانه های فاضلاب علی آباد و آق قلا، مدول های دوم گرگان و بندرگز با بهرهگیری از خط اعتباری چین در حال پیگیری است. وی افزود: این خط اعتباری در چارچوب تمهیدات دولت و با رویکرد حمایت از طرحهای زیستمحیطی پیشبینی شده و گلستان نیز یکی از استانهای هدف این برنامه قرار دارد. رحیمی همچنین گفت: با تکمیل مراحل قانونی، زمینه بهرهبرداری از این طرح مهم فراهم خواهد شد.
وی افزود: پنج تصفیه خانه در شهر های گرگان ،گنبد کاووس ،بندر گز ، بندر ترکمن و کردکوی فعال است. در این بازدید مدیران اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای چین از روند اجرایی و امکان اجرای مدول های توسعه ای تصفیهخانه های فاضلاب گرگان ، آق قلا ، علی آباد و بندرگز بازدید و با جزئیات پیشرفت طرح و نیازهای آن آشنا شدند.