تامین اعتبار تصفیه خانه های گرگان ،آق قلا، علی آباد کتول و بندر گز

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در بازدید مدیران اجرایی مرکز سازمان همکاری شانگهای چین از تصفیه‌خانه های فاضلاب گلستان گفت: حدود ۴ ممیز ۲ دهم همت اعتبار برای ساخت تصفیه‌خانه های فاضلاب گلستان لحاظ شده است .

ابوالفضل رحیمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان با اعلام این خبر افزود: اجرای مدول اول تصفیه‌خانه های فاضلاب علی آباد و آق قلا، ‌مدول های دوم گرگان و بندرگز با بهره‌گیری از خط اعتباری چین در حال پیگیری است.

وی افزود: این خط اعتباری در چارچوب تمهیدات دولت و با رویکرد حمایت از طرح‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شده و گلستان نیز یکی از استان‌های هدف این برنامه قرار دارد.

رحیمی همچنین گفت: با تکمیل مراحل قانونی، زمینه بهره‌برداری از این طرح مهم فراهم خواهد شد.