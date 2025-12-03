به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ یادواره ۳۶ هزار دانش آموز شهید و لاله‌های روشن در خرمشهر برگزار شد تا دانش آموزان نسل امروز با آرمان های نسل قدیم آشنا شوند.

مدیر آموزش و پرورش خرمشهر همچنین انتقال فرهنگ ملی گرایی، وطن دوستی و ارزش های نسل شهید و انقلابی به دانش آموزان امروز را از اهداف برگزاری این یادواره دانست.

فاطمه فاطمی نیا افزود: همچنین آموزش حفظ آرمان های شهدا و ارزش های این نسل به دانش آموزان نسل کنونی است.

دانش آموزان حاضر در این یادواره با قدردانی از جانفشانی شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس بر ادامه راه آنان تاکید کردند.

جمعی از دانش آموزان هنرمند هم در این آیین با طراحی سیاه قدم چهره تعدادی از دانش آموزان ایثارگر قدرشناسی خود را به بزرگ مردان کوچک سرزمیننشان نشان دادند.