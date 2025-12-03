به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۵۲ دستگاه انوع گوشی تلفن همراه از نوع شیائومی به ارزش پنج میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط گوشی‌های کشف شده متخلف را به پرداخت پنج میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ پنج میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال معادل ارزش ریالی خودرو از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۱ میلیارد و ۳۷۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.