پخش زنده
امروز: -
سازمان ملل متحد سوم دسامبر را روز جهانی افراد دارای معلولیت نامگذاری کرده، روزی برای تأکید بر حقوق، تواناییها و نقش اثرگذار این قشر در جامعه.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، امروز روز جهانی افراد دارای معلولیت نام گرفته؛ روزی برای شنیدن صدایی که گاهی کمتر شنیده میشود.
به همین مناسبت در استان کردستان نیز برنامهها و اقدامات ویژهای برای حمایت و توانمندسازی افراد دارای معلولیت در حال اجراست.
در بخش خبری صبحدم امروز، مدیرکل بهزیستی کردستان "رسولی" اقدامات، چالشها و برنامههای آینده این سازمان را تشریح کرد.