سرپرست شورای هماهنگی تبلیغاتاسلامی استان لرستان:
نظام جمهوری اسلامی احیاگر هویت زنان در عصر حاضر است
سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان گفت: نظام جمهوری اسلامی احیاگر هویت زنان در عصر حاضر است و زنان در این نظام جایگاه ویژهای دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت روز زن که در استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: برکت وجودی حضرت فاطمه زهرا (س) برای تمام بشریت است و جهات تشیع باید به وجود چنین گوهر تابناکی به خود افتخار کند.
حجتالاسلام احمدرضا غلامی خاطرنشان کرد: رویکردی که امروز در ایران اسلامی وجود دارد توانسته هویت زن و دختر ایرانی را به خوبی به جهان نشان دهد.
وی اضافه کرد: ویژه برنامههای گرامیداشت مقام مادر و روز زن به مدت یک هفته و با رویکرد محله محور در استان برگزار خواهد شد و در برنامههای امسال تجلیل از زنان عشایر، مادران شهدا، مادران چند فرزند و بانوان شاغل محجبه به صورت جدی مورد نظر خواهد بود.
به گفته سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان شعار محوری هفته مقام زن و روز مادر بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت است و برنامههای متنوعی در سطح استان با محوریت و نقش آفرینی بانوان برای این هفته برنامهریزی شده است.