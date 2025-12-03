به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل به ارزش ۳۷۰ میلیون ریال در شعبه چهارم ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط سوخت کشف شده به پرداخت ۷۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۳۷۰ میلیون ریال معادل ارزش ریالی سوخت از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در حین کنترل خودرو‌های عبوری از یک دستگاه پیکان وانت در داخل تانکر سمپاشی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.